"Сколько человек должно умереть, чтобы ты вакцинировался?": Главврач БСМП Таганрога рассказал о ситуации с ковидом

Главврач БСМП Таганрога призывает дончан вакцинироваться. Фото: страница администрации Таганрога ВКонтакте

В ковидном госпитале Таганрога на 200 коек закончились свободные места. Об этом рассказал главный врач БСМП города Дмитрий Сафонов. Его интервью размещено на странице администрации Таганрога в соцстети.

По словам главврача, с таким количеством больных коронавирусом лечебное учреждение еще не сталкивалось - койки стоят даже в коридоре.

Медик уверен, что большое количество инфицированных - это результат отказа дончан от вакцинации от ковида и игнорирование требования носить маски в общественных местах.

- Сколько человек должно умереть, чтобы ты вакцинировался? — спрашивает возмущенно главврач у зрителей.

Количество заболевших ковидом, регистрируемое каждые сутки, в Таганроге растет. Так, сегодня в правительстве Ростовской области сообщили о 12 заболевших в городе. Всего на утро 10 октября зафиксировано 529 новых случаев заболевания.

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