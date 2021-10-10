В Ростовском Горздраве объяснили, когда возможно "прорывное" заражение у вакцинированных

При "прорывной" инфекции человек будет тяжелее болеть, - объяснили медики. Фото: страница ростовского Горздрава в Инстаграме

В Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону рассказали о риске "прорывного" заражения у вакцинированный от коронавируса. Об этом специалисты сообщили в комментариях к одному из постов официальной страницы Горздрава в Инстаграме.

На вопрос одного из читателей о необходимости масок медики объяснили механизм работы такого защитного барьера.

- Важно понимать, что чем выше доза возбудителя, тем тяжелее болезнь, поэтому в данном случае маска защищает высокой концентрации возбудителя, чтобы не было прорывного заражения, - написали специалисты.

Тогда читатели уточнили: какая разница, какую дозу возбудителя инфекции получил организм, если размножение коронавируса продолжится в организме.

- Большая разница, - обратили внимание в Горздраве. - От количество попавшего вируса (инфицирующей дозы) зависит насколько тяжело человек будет болеть.

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