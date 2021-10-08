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Общество8 октября 2021 20:50

Два мешка картошки и бензин: что еще предлагают жителям Ростовской области за прививку от ковида

Рассказываем, как районные администрации привлекают людей к вакцинации
Михаил СТРИЖЕВ
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Среди вакцинированных проводят розыгрыши призов.

Среди вакцинированных проводят розыгрыши призов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районах Ростовской области начали привлекать людей к вакцинации с помощью подарков. Жителям предлагают деньги, бесплатные услуги и даже продукты. Рассказываем, что можно получить за прививку от коронавируса.

В Цимлянском районе ЦРБ разыграет среди привитых 100 подарочных сертификатов на посещение аттракционов. Поучаствовать в розыгрыше смогут только те, кто завершил вакцинацию с 6 по 31 октября.

Администрация Усть-Донецкого поселения пообещала жителям еще больше призов. Вакцинированные смогут выиграть денежные сертификаты, сертификаты на замену шин автомобиля и балансировку колес. Чиновники предложили и весьма необычные подарки, например, 50 литров бензина, 100 килограммов картофеля и 500 килограммов зерна.

В Целинском районе несколько предприятий решили стимулировать сотрудников вакцинироваться. Как сообщили в местной администрации, компании выделяли привившимся по тысяче рублей.

Напомним, летом подарки за прививку могли получить жители Батайска. Вакцинированным предлагали билеты в кино и бассейн, подписку на местную газету, а также скидки на покупки в аптеках и аренду беседки на Соленом озере.

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