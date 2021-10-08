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Общество8 октября 2021 15:45

В Ростовской области готовят к открытию госпитали для пациентов с COVID-19

Среднесуточная загруженность больниц по региону составила около 90%
Ангелина СКИБА
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В Ростове пациентов принимают восемь крупнейших госпиталей. Фото: сайт правительства РО

В Ростове пациентов принимают восемь крупнейших госпиталей. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в территориях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 готовятся к открытию новые госпитали. Кроме того, в ближайшее время в ряде больниц увеличат коечный фонд, сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Мы в очередной раз призываем жителей региона внимательно относиться к своему здоровью и здоровью близких и обязательно пройти вакцинацию. Медики, работая на пределе, делают и будут делать все возможное для спасения жизней, - сказал Юрий Кобзев.

За последние три дня среднесуточная загруженность больниц по региону составила около 90%. Сейчас используются 4894 койки. В Ростове пациентов принимают восемь крупнейших госпиталей, а всего на Дону работают 32 ковидных медучреждения.

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