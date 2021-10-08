В Ростовской области выявили 523 новых случая COVID-19

В лабораториях за 24 часа провели 16794 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области подтвердили 523 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3399. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили власти.

Новых заболевших обнаружили в 55 городах и районах региона. Больше всего в Ростове - 190. На втором месте находятся Шахты - 14 человек, в Азове - 12, в Таганроге и Миллеровском районе - по 11, в Донецке и Новошахтинске - по 10.

По 9 случаев в Батайске, городе Гуково, Новочеркасске и Заветинском районе, по 8 - в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Волгодонском и Сальском районах. По 2 положительных теста подтвердили в Волгодонске, Дубовском, Куйбышевском, Ремонтненском и Советском районах, по 1 - в Белокалитвинском и Зимовниковском районах.

Лечение в стационарах получают 4370 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 59 человек, на неинвазивной ИВЛ - 337.

Зарегистрировали за сутки еще 15 умерших с COVID-19. Это 9 женщин 61, 65, 67, 72, 76, 79, 84, 90 лет и 6 мужчин 39, 64, 66, 84, 87, 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии не смогли спасти 7041 жителя Дона. Выздоровели 122687 человек.

В лабораториях за 24 часа провели 16794 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 337,08.

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