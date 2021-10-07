В Ростовской области пока не собираются вводить локдаун из-за COVID-19

Ранее в донском регионе утвердили ряд новых санитарных ограничений Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области не планируют вводить локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19. Любые ограничения сейчас принимают очень осторожно. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев на выставке «Золотая осень», передает ТАСС.

- Регион не будет уходить в локдаун. Пока мы не видим предпосылок для этого, - подчеркнул Василий Голубев.

Ранее в донском регионе утвердили ряд новых санитарных ограничений. Они вступили в силу с 4 октября. Так, например, сейчас временно отменили профосмотры и дополнительные занятия в кружках и секциях, а предприятия должны перевести на удаленку не менее 30% своих работников.

За последнее время в Ростовской области фиксировали увеличение суточного прироста инфицированных, а также ежедневный рост количества летальных исходов.

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