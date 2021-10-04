С 4 октября в Ростовской области вступили в силу коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня в регионе приостановят профосмотры и диспансеризацию. Фото: сайт правительства РО

С 4 октября в Ростовской области вступили в силу новые коронавирусные ограничения, которые ввели из-за роста заболеваемости. Документ накануне утвердил губернатор Василий Голубев.

Так, с сегодняшнего дня в регионе приостановят профосмотры и диспансеризацию. Исключение сделали только для детей и тех, кто перенес COVID-19. Продолжат также вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Не менее 30% работников предприятий должны перевести на удаленку. Речь идет о специалистах в возрасте от 65 лет и старше, а также о людях с хроническими заболеваниями.

На музыкальных концертах и в театрах заполняемость мест не должна превышать 50%, в одном помещений могут находиться не больше 500 человек. Кроме того, запретили работу танцплощадок, в том числе в точках общепита.

Также до 1 ноября детям нельзя будет посещать дополнительные занятия в кружках и спортивных секциях. Исключение составляют дистанционный формат и формат индивидуальных занятий.

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