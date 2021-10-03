В Ростовской области 229 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

На удаленку классы переводят только по требованию Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за инфекционных заболеваний уже больше 200 классов перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в региональном центре по борьбе с распространением COVID-19.

Так, коронавирус затронул к этому моменту 104 школы. На удаленке сейчас 229 классов. Также заболевание обнаружили в 40 детсадах, из-за этого дома сейчас остаются малыши из 49 групп. Полностью закрыли одно дошкольное и три сельских образовательных учреждения.

Из-за случаев ОРВИ на учебу пока не ходят ученики 15 классов из 8 школ, а также временно не принимают воспитанников 9 групп в 9 детсадах. Один детский сад закрыт полностью.

При этом ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев подчеркнул, что всеобщий перевод на удаленный формат обучения пока не рассматривают. Сейчас дети продолжают учиться очно при строгом соблюдении всех санитарных правил.

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