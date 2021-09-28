В Ростовской области не планируют вводить дистанционное обучение из-за COVID-19

На дистанцию классы могут перевести только по требованию Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пока не рассматривают вопрос о переводе школьников на дистанционный формат обучения из-за COVID-19. Об этом сегодня, 28 сентября, на заседании оперштаба заявил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Мы прогнозировали прирост заболеваемости в детских возрастных группах с началом образовательной деятельности. Больше всего случаев коронавируса на 38 неделе выявили среди подростков 15-17 лет. В других детских возрастных группах ситуация по заболеваемости значительно не изменилась. Не вижу причин рассматривать вопрос о переходе на дистанционное обучение, - сказал Евгений Ковалев.

Сейчас школьники продолжают учиться очно при строгом соблюдении всех санитарных правил. На дистанцию отдельные классы могут перевести только по требованию Роспотребнадзора, если подтвердят инфицирование одного из детей или учителя.

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