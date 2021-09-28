В Ростовской области снова начала расти заболеваемость COVID-19

Максимальный прирост заболевших наблюдается в городе Зверево, Ростове, Донецке, Азове Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области снова начала расти, и это неблагоприятный признак. Такое заявление сегодня, 28 сентября, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сделал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- В сентябре после снижения в первых двух декадах заболеваемость изменилась в сторону роста со значительными колебаниями по городам и районам. Новые случаи выявляются во всех территориях ежедневно. Это, несомненно, влияет на заполняемость ковидных госпиталей. На сегодня их загрузка стремительно приближается к предельной, - сообщил Евгений Ковалев.

По словам специалиста, максимальный прирост заболевших наблюдается в городе Зверево, Ростове, Донецке, Азове, а также в Боковском, Верхнедонском, Обливском и Милютинском районах. Кроме того, по региону с приходом холодов коронавирусом стали больше болеть дети и в особенности подростки 15-17 лет.

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