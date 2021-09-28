483 случая коронавируса подтвердили в Ростовской области 28 сентября

Лечение в стационарах получают 4112 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 483 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3276. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 181. На втором месте находятся Волгодонск, Азовский и Аксайский районы, там по 10 заболевших, в Азове, Таганроге, Красносулинском и Миллеровском районах - по 9.

По 8 случаев в Шахтах, Багаевском, Волгодонском, Неклиновском, Сальском и Семикаракорском районах, по 7 - в Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, Егорлыкском, Мясниковском и Цимлянском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки подтвердили в Дубовском, Куйбышевском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 34,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,7% - от 46 до 65 лет, 13,2% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 21,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 4112 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 58 человек, на неинвазивной ИВЛ - 340.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это десять женщин 52, 64, 70, 71, 73, 77, 80, 85, 63 лет и 18 мужчин 49, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 72, 74, 82, 83, 95 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6750 человек. Выздоровели 119220 человек, за сутки - 341 человек.

В лабораториях за сутки провели 2675 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 305,75.

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