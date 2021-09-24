Фестиваль «Донская лоза» отменили из-за COVID-19 в Ростовской области

Сейчас площадь виноградников на Дону составляет 2,5 тысячи га Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В Ростовской области решили не проводить фестиваль «Донская лоза» из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает администрация Усть-Донецкого района.

- Причина отмены - нестабильная и сложная эпидобстановка, вызванная распространением коронавируса, - говорится на сайте местных властей.

Этнофестиваль проводят ежегодно в последнюю субботу сентября в хуторе Пухляковском. Именно в этом населенном пункте, а еще в станице Раздорской в начале XVIII века зародилось донское виноградарство, первые сорта тогда высадили по распоряжению Петра I.

К слову, в этом году, к середине сентября, аграрии уже успели собрать часть урожая винограда. Валовой сбор ягоды составил 714 тонн. Сейчас площадь виноградников составляет 2,5 тысячи га. Под весеннюю закладку отвели 47 га, причем высадили исключительно «Красностоп золотовский».

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