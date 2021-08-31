В Ростовской области стартовал сбор урожая винограда и яблок

в 2021 году планируют высадить 120 га садов. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области собрали уже около 1000 тонн урожая винограда и яблок. Такую цифру озвучил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, сообщает сайт донского правительства.

По словам чиновника, плодово-ягодные культуры в регионе выращивают на площади в 17,7 тысячи га. Большая часть из этой территории находится в подсобных подворьях. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах многолетними насаждениями занято около 3000 га. Сейчас высаживают и новые деревья.

- Донские власти готовы поддерживать садоводство. Это перспективное направление, есть и федеральные программы. В этом году субсидия садоводам составила более 93 млн рублей, - рассказал Виктор Гончаров.

В прошлом году на Дону высадили 170 га, это было на 142% больше, чем планировали. В 2021 году должны укоренить новые молодые деревья территории на в 100 га, однако хозяйства планируют превысить эту цифру и вырастить 120 га садов. Виктор Гончаров также прокомментировал ситуацию с уборкой винограда.

- Собр технических сортов винограда для изготовление вина в области уже начался, на сегодня собрано около 230 тонн. Эта отрасль также поддерживается на федеральном и региональном уровне. В этом году объем средств господдержки составляет 47,5 млн рублей, - сообщил первый замгубернатора.

За последние пять лет молодых посадок заложили более 370 га. Вся площадь закладки 2021 года - 47 га - произведена автохтонным сортом винограда красностоп золотовский.

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