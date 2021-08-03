В Ростовской области собрано 11 миллионов тонн зерна с 90% площадей

Более 11 млн тонн собрали в Ростовской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 11 млн тонн зерна собрали аграрии в Ростовской области. Более 2,9 млн гектаров ранних зерновых собрано и помещено в амбары - это приблизительно 90% от общих уборочных площадей. Об этом сообщила пресс-служба правительсва Ростовской области.
- Пять районов завершили убрку полностью. Это Егорлыкский, Обливский, Волгодонский, Шолоховский и Морозовский районы, - сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.
В течение этой недели уборка завершится и в более северных районах области, при условии хорошей погоды, - добавил Виктор Гончаров.
- Районами-лидерами по валовому сбору и урожайности в этом сезоне оказались: Сальский район с намолотом в 701 тысячу тонн, Зерноградский с результатом в 619 тысяч тонн, Зимовниковский с итогом в 606 тысяч тонн.
Лучшая урожайность отмечена в Мясниковском (52,9 ц/га), Кагальницком (49,1 ц/га) и Целинском (48,8 ц/га) районах.
- Активно идет также уборка овощей, плодово-ягодных культур и картофеля, - добавил спикер. - Так, урожай картофеля собран уже с четверти, а овощей – с пятой части всех уборочных площадей.
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