В Ростовской области убрали уже более 6 млн тонн зерна

В лидерах по урожайности сейчас находится Мясниковский район. Фото: сайт правительства РО

Жатва в Ростовской области уже миновала экватор. К этому моменту аграрии собрали более 6 млн тонн зерна. Всего в хозяйствах обработали почти 1,7 млн га, это больше 52% площадей. Средняя урожайность - 37,3 ц/га. О ходе полевых работ рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, его слова приводит сайт донского правительства.

- Темпы жатвы очень высокие. Собрали уже более 6 млн тонн. Первые результаты радуют, так как урожайность превышает прошлогодние показатели: 37,7 ц/га против 34,1 в прошлом году. Основная задача сейчас - в кратчайшие сроки и без потерь собрать выращенный урожай, - подчеркнул Виктор Гончаров.

Больше всего территорий - 127 тысяч га - обработали в Сальском районе. Там собрали 503 тысячи тонн зерновых. На втором месте - зимовниковские хозяйства, на третьем - зерноградские.

Однако в лидерах по урожайности сейчас Мясниковский район, там убирают по 52,7 ц/га. Далее следуют Целинский, Кагальницкий и Неклиновский районы, с одного гектара местные хлеборобы добывают примерно 47-48 центнеров. Одновременно с полевыми работами почву на участках сейчас готовят под озимые культуры.

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