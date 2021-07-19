Качество донского зерна будут оценивать в мобильных лабораториях

В лабораториях есть экспресс-анализаторы, позволяющие определить зараженность вредителями. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области для оценки качества зерна начнут использовать мобильные лаборатории. В них одну пробу можно исследовать примерно за два часа, это достаточно быстро, поэтому проверки смогут проводить прямо в поле, сообщает сайт донского правительства.

- Такие лаборатории - пилотный проект, который поможет оперативно получать сведения о качестве зерна, - пояснил глава донского Минсельхоза Константин Рачаловский.

Известно, что первую подобную машину уже передали ростовскому филиалу Центра оценки качества зерна. В будущем в регион планируют поставить еще три авто. Они оборудованы на базе автомобиля Ford Transit. Салон оснастили системами водоснабжения, вентиляции, охлаждения. есть устройства для измерения, вспомогательное и испытательное оборудование.

В мобильных лабораториях также есть экспресс-анализаторы, позволяющие определить зараженность вредителями, наличие влажности, примесей и содержание протеина.

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