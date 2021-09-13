В Ростовской области собрали уже 714 тонн винограда

Сейчас площадь виноградников составляет 2,5 тысячи га. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области приступили к массовой уборке винограда. Валовой сбор ягоды уже составил 714 тонн. Такую информацию озвучил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, сообщает сайт донского правительства.

- Валовой сбор винограда уже составил 714 тонн. Средняя урожайность - 45 ц/га, хотя в некоторых хозяйствах она доходит до 75 ц/га. Возделыванием винограда занимаются 17 сельхозтоваропроизводителей, в том числе девять агропредприятий и восемь фермерских хозяйств, - рассказал Виктор Гончаров.

Сейчас площадь виноградников составляет 2,5 тысячи га. Под весеннюю закладку молодых насаждений в 2021 году отвели 47 га, причем в этом году высадили исключительно «Красностоп золотовский».

- На закладку молодых виноградников, проведение уходных работ и установку шпалерных конструкций, а также на раскорчевку старых виноградников предусмотрена господдержка в размере 47,5 млн рублей. Это на 10 млн больше, чем в 2020 году. Кроме того, из областного бюджета направили порядка 6 млн рублей на возмещение части затрат по уходу за автохтонными сортами, - добавил Виктор Гончаров.

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