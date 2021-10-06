В Ростовской области за сутки выявили 514 новых случаев COVID-19

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 13052 теста Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 514 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции поднялся до 1,05.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3374. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 188. На втором месте находится Новочеркасск, там 14 заболевших, в Таганроге - 13, в Новошахтинске - 11, по 10 случаев в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.

По 9 случаев зафиксировали в городе Гуково и в Шахтах, по 8 - в Азовском и Сальском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки подтвердили в Дубовском, Ремонтненском и Советском районах.

Среди новых заболевших 35,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 2,9% - старше 80 лет, 22,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 4312 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 56 человек, на неинвазивной ИВЛ - 360.

Зарегистрировали еще 34 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 50, 54, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 75, 78, 81, 84, 85, 92 лет и 14 мужчин 46, 47, 50, 61, 66, 67, 68, 74, 81, 85, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии не смогли спасти 6991 человека. Выздоровели за этот период 121964 человек.

В лабораториях за сутки провели 13052 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 326,38.

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