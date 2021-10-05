Еще 56 млн рублей выделят на кислородное оборудование в Ростовской области

Василий Голубев потребовал, чтобы в медучреждениях был достаточный запас кислорода. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на закупку дополнительного кислородного оборудования выделят еще более 56 млн рублей. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Деньги потратят на новые концентраторы кислорода, кислородные баллоны и аппараты ИВЛ. Все эти аппараты получит больницы региона.

- В связи с напряженной эпидобстановкой необходимо иметь в лечебных учреждениях достаточный и постоянный запас медицинского кислорода, - подчеркнул Василий Голубев.

В августе этого года на кислородные концентраторы направили свыше 22 млн рублей. Тогда средства распределили по 17 муниципалитетам, в том числе поддержку получили в Аксайском, Кашарском, Мясниковском и Усть-Донецком районах, а также в Азове, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

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