22 млн рублей выделили на закупку концентраторов кислорода в Ростовской области

Почти 4 млн рублей получат три областных медучреждения. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области более 22 млн рублей направили на закупку концентраторов кислорода для больниц. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Деньги распределят по 17 муниципалитетам, в том числе поддержку получат в Аксайском, Кашарском, Мясниковском и Усть-Донецком районах, а также в Азове, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.

Кроме районных и городских больниц, почти 4 млн рублей получат три областных учреждения: госпиталь ветеранов войн, реабилитационный центр № 2, центр медицинской реабилитации № 2 в Новошахтинске.

Также глава региона поручил подготовить документы на закупку лекарств для пациентов с СOVID-19. Сейчас запаса препаратов хватает только на ближайшие две недели.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить возможные перебои с закупкой лекарств, в том числе и для людей на амбулаторном лечении. На лечение больных COVID-19 направим дополнительные средства из областного бюджета, - подчеркнул Василий Голубев.

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