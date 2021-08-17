В Ростовской области на 537 мест увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Ростовской области с начала августа увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщил донской министр здравоохранения Юрий Кобзев.

- Коечный фонд ковидных медучреждений с начала августа увеличили на 537 мест. Теперь он составляет 4494 единицы, - прокомментировал Юрий Кобзев.

Всего в регионе пациентов сейчас принимают в 30 моноинфекционных госпиталях. Они работают в 22 муниципалитетах.

На этом же заседании эпидситуацию глава управления Роспотребнадзора назвал «сложной и напряженной». Однако положительные результаты все же есть, их, по мнению эксперта, добились благодаря введению санитарных ограничений.

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