В Ростовской области на 537 мест увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19

В Ростовской области с начала августа увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщил донской министр здравоохранения Юрий Кобзев.
- Коечный фонд ковидных медучреждений с начала августа увеличили на 537 мест. Теперь он составляет 4494 единицы, - прокомментировал Юрий Кобзев.
Всего в регионе пациентов сейчас принимают в 30 моноинфекционных госпиталях. Они работают в 22 муниципалитетах.
На этом же заседании эпидситуацию глава управления Роспотребнадзора назвал «сложной и напряженной». Однако положительные результаты все же есть, их, по мнению эксперта, добились благодаря введению санитарных ограничений.
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