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Общество17 августа 2021 16:43

Роспотребнадзор: «Ограничения повлияли на эпидситуацию по COVID-19 в Ростовской области»

Однако уровень заболеваемости все равно остается достаточно высоким
Ангелина СКИБА
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Положительные тесты сейчас выявляют во всех территориях региона

Положительные тесты сейчас выявляют во всех территориях региона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидситуация в Ростовской области сложная и напряженная, но ограничения все-таки приносят положительные результаты и помогают в борьбе с распространением COVID-19. Об этом сегодня, 17 августа, заявил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Ситуация оценивается как сложная и напряженная по интенсивности эпидемического процесса. Однако, считаю, что введенные две недели назад ограничения значительно влияют на основную движущую силу COVID-19. Первые ростки стабилизации заболеваемости мы отмечаем с прошлой недели. Это выражается в снижении темпов прироста новых случаев. При этом, конечно же, пока уровень остается достаточно высоким, - рассказал Евгений Ковлев.

Эксперт также отметил, что заболевших коронавирусом сейчас выявляют во всех территориях региона. Из-за этого сохраняется напряжение в системе здравоохранения. Также рост числа инфицированных привел к высокой заполняемости ковидных госпиталей, добавил Евгений Ковалев.

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