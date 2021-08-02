Глава донского Минздрава: «Медики загружены, нужно скорректировать плановую медпомощь»

Сотрудники работают в ковидных госпиталях, а после смен уходят на прием граждан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за роста заболеваемости коронавирусом сильно загружены врачи. Чтобы специалисты не разрывались по участкам, необходимо скорректировать плановую медпомощь. Об этом сегодня, 2 августа, заявил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Нас беспокоит перенапряженность системы здравоохранения именно в плане кадров. Это люди, которые делают вакцинацию, работают на участках и одновременно выполняют все программы. То же самое в отношении стационарной медпомощи. Эти сотрудники работают в ковидных госпиталях, а после смен уходят на прием граждан. Нам необходимо рассмотреть и откорректировать, возможно, плановую медпомощь, - сказал Юрий Кобзев.

Также министр добавил, что сейчас в больницах больше принимают пациентов, чем выписывают. Это также усложняет ситуацию.

Информацию об увеличении количества инфицированных подтвердил и главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев. Он сообщил, что среднедневная заболеваемость на 30 неделе оказалась максимальной за весь период пандемии.

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