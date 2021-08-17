Школы Ростовской области начнут учебный год в очном формате

Заболеваемость в образовательных учреждениях пошла на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в школах Ростовской области начнется в очном формате, но линейки 1 сентября должны провести исключительно для первоклассников. Об этом заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Он озвучил информацию сегодня, 17 августа, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

- С учетом высокого уровня коллективного иммунитета среди педагогов и работников школ, наличия обеззараживателей воздуха и закреплением за классами отдельных кабинетов не вижу препятствий для того, чтобы начинать этот год в очном формате. При этом под запретом остаются любые мероприятия с участием детей. 1 сентября должны проводить на улице исключительно для 1 классов. Могут участвовать родственники, не более двух человек, - сказал Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора напомнил о необходимости соблюдать все требования санитарной безопасности, в том числе дистанцию и масочный режим. Евгений Ковалев также добавил, что заболеваемость в образовательных учреждениях пошла на спад, во основном это происходит среди педагогов.

- Среди школьников заболеваемость остановилась на уровне, но остается минимальной среди всех возрастных групп. Среди персонала количество случаев COVID-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе она почти в три раза снизилась по сравнению с предыдущим периодом, - рассказал Евгений Ковалев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школы Ростова будут работать в особом режиме из-за COVID-19

Для детей сделали дополнительные входы и выходы, а также завезли фильтры и антисептики для рук (подробности)