Школы Ростова будут работать в особом режиме из-за COVID-19

Школы полностью готовы к новому учебному году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом учебном году школы Ростова будут работать в особом режиме из-за коронавируса. Об этом сегодня, 17 августа, на заседании городской думы сообщила начальник управления образования Виктория Чернышова.

- Из-за сложной эпидситуации образовательные учреждения будут работать в условиях ограничительных мер. Во всех организациях должны использовать специальные фильтры, также организованы дополнительные входы и выходы, установили комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела, - рассказала Виктория Чернышова.

Специалист подчеркнула, что все школы сейчас полностью обеспечены рециркуляторами - их 8557 штук, бесконтактными термометрами - 2974 - и антисептиками для обработки рук - 9014. Кроме того, от COVID-19 уже привились более 82% педагогов.

- Работники образования активно приняли участие в вакцинации. По состоянию на 16 августа, доля привитых сотрудников составила более 82%. Подписаны акты готовности во всех образовательных учреждениях, - подчеркнула Виктория Чернышова.

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