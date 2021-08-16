1 сентября откроют второй корпус самой большой школы в Ростове

Школа состоит из двух корпусов. Фото: сайт правительства РО

1 сентября в Ростове для учеников откроют второй корпус школы № 22. Это самое большое образовательное учреждение в городе, в котором будет 1434 места. Такую информацию озвучил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- 101 школа 1 сентября откроет свои двери. Уже подписаны акты готовности. Также в первый день осени откроется второй корпус самой крупной школы в городе на 1434 места. Она находится в микрорайоне Вересаево, - сообщил Алексей Логвиненко.

Строительство в микрорайоне Вересаево начали в марте прошлого года. По данным областных властей, в рамках госпрограммы на все работы из разных источников финансирования было предусмотрено более 1 млрд 348 млн рублей.

Также в июле этого года областные власти сообщили, что только на оборудование, оргтехнику, инвентарь, пособия и музыкальные инструменты из казны региона было выделено 177 млн рублей. Школа состоит из двух корпусов. Есть игровые и спортивные залы, библиотека, площадки для подвижных игр и тихого отдыха.

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