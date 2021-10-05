Еще 510 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области

В лабораториях региона за сутки провели 3011 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили еще 510 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3362. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 186. На втором месте находится Новочеркасск, там 12 заболевших, в Каменске-Шахтинском - 11, в Волгодонске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах - по 10, в Азове и Батайске по 9 случаев.

8 инфицированных обнаружили в Донецке, еще по 7 - в городах Гуково и Зверево, а также в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Неклиновском, Песчанокопском и Сальском районах.

Меньше всего положительных тестов - по 2 - за прошедшие сутки подтвердили в Белокалитвинском, Дубовском, Заветинском, Куйбышевском, Ремонтненском и Советском районах.

Среди новых заболевших 35,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 2,9% - старше 80 лет, 22,4% - дети.

Лечение в стационарах получает 4341 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 48 человек, на неинвазивной ИВЛ - 361.

Зарегистрировали еще 34 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 25, 46, 59, 61, 63, 66, 67, 71, 72, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 91, 93 лет и 16 мужчин 42, 56, 58, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 81, 82, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6957 человек.

В лабораториях региона за сутки провели 3011 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 325,24.

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