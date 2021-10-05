Власти рассказали, каких секций не коснулись ковидные ограничения в Ростовской области

Дополнительные занятия ранее приостановили из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области дополнительные занятия в спортшколах олимпийского резерва и спортивных клубах для детей не отменяли. Несмотря на запрет других кружков и секций они продолжат работать по ранее утвержденным санитарным правилам, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

Так, в залы и на ледовые катки допускают из расчета 4 кв метра на одного человека, в плавательных бассейнах эта норма - 10 кв. метров на человека.

- Контроль за деятельностью физкультурно-спортивных организаций осуществляется руководством, учредителями и контрольно-надзорными органами. В части спортивной отрасли ограничения распространяются только на детско-юношеские спортивные школы, находящиеся в ведении муниципальных управлений образования, - подчеркнули власти.

Что касается других учреждений, то посещение дополнительных занятий временно приостановили. Однако занятия в удаленном формате все же разрешили продолжать. Также возможны личные индивидуальные уроки. Такие меры приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. С 4 октября на Дону снова ужесточили ограничения.

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