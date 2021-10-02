В Ростовской области из-за COVID-19 приостановят работу детских кружков и секций

В спортшколах можно будет заниматься только индивидуально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области из-за COVID-19 с 4 октября приостановят работу детских кружков и секций. В спортшколах можно будет заниматься только индивидуально. Об этом сообщили региональные власти.

Такое решение приняли из-за ухудшения эпидситуации в регионе. Пункт о программах дополнительного образования уже внесли в постановление об усилении санитарных мер. Этот документ накануне утвердил губернатор Василий Голубев.

- До 1 ноября прекращена и реализация образовательными организациями дополнительных программ для детей младше 18 лет. Исключение составляют дистанционный формат и формат индивидуальных занятий, - говорится в постановлении.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, «суть нынешних ограничений для детей в том, чтобы избежать смешения разных коллективов». Это должно помочь в борьбе с распространением инфекции.

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