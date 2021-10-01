С 4 октября в Ростовской области ужесточат коронавирусные ограничения

В медорганизациях приостановят профосмотры и диспансеризацию. Фото: сайт правительства РО

С 4 октября в Ростовской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вступят в силу новые санитарные ограничения. Соответствующий документ уже утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Теперь в медорганизациях приостановят профосмотры и диспансеризацию. Исключение сделали только для детей и тех, кто перенес COVID-19. Продолжат также вакцинацию от коронавируса и гриппа.

На предприятиях с понедельника должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, в том числе специалистов в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями.

На музыкальных концертах, в театрах и во время выступления коллективов заполняемость мест не должна превышать 50%, в одном помещений могут находиться не больше 500 человек.

Временно запретили работу танцплощадок, в том числе в предприятиях общественного питания.

- Кроме того, до 1 ноября прекращена и реализация образовательными организациями дополнительных образовательных программ для детей младше 18 лет. Исключение составляют дистанционный формат и формат индивидуальных занятий, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

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