Василий Голубев заявил о начале четвертой волны COVID-19 в Ростовской области

О росте заболеваемости губернатор рассказал на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев заявил о наступлении четвертой волны коронавируса в Ростовской области. Эту информацию губернатор озвучил на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Рост сначала зафиксировали в Москве и других городах нашей страны. Через несколько дней после этого заболеваемость увеличилась и на Дону, - отметил Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионе сложная, и «в первую очередь, это связано с несоблюдением ограничений - люди расслабились и не чувствуют опасности». Дальнейшего послабления сейчас не планируют.

- У нас в структуре заболевших отмечается увеличение количества детей, это очень тревожный факт, который должен нас всех заставить еще внимательнее относиться к ситуации. Растет число госпитализированных, эта цифра превышает уже 90%. Также, к сожалению, число летальных исходов стабильно сохраняется: каждый день больше 20 человек регулярно уходят из жизни. Это должно заставить жителей Дона задуматься о безопасности себя и своих близких, - сказал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области снова начала расти заболеваемость COVID-19

Из-за этого серьезно увеличилась заполняемость госпиталей (подробности)