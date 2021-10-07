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Общество7 октября 2021 9:55

В ковидном госпитале Ростовской областной больницы не осталось свободных мест

Если дальше все будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то регион ждут тяжелые испытания
Ангелина СКИБА
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Медики ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Фото: региональный пресс-центр по борьбе с COVID-19

Медики ожидают дальнейшего ухудшения ситуации. Фото: региональный пресс-центр по борьбе с COVID-19

Ковидный госпиталь Ростовской областной больницы начал работать на максимальной мощности. Уже третьи сутки все 670 мест заняты пациентами. Впереди возможно дальнейшее ухудшение ситуации, как это было в декабре-январе прошлого года, заявил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

- В начале сентября ощущался некоторый спад, поток из области стал чуть меньше. Мы даже освободили один этаж и провели обработку помещений, чтобы развернуть койки для пациентов с челюстно-лицевой патологией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Но уже к концу месяца сказалось начало учебного года, и на фоне агрессивной беспечности жителей региона ситуация стала стремительно ухудшаться, - пояснил Вячеслав Коробка.

Специалист уверен, если дальше все будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то регион ждут тяжелые испытания с ощутимым дефицитом коечного фонда. Однако сейчас, «несмотря на то, что госпиталь увеличился на две трети и ведение больных усложнилось», лечение людей еще ведут в более спокойном, штатном порядке. Главврач также добавил, что новый всплеск заболеваемости никак не связан с наращиванием объемов вакцинации.

- Вот в нашем коллективе из более чем 2 тысяч сотрудников привиты уже почти 80%. Все последние месяцы эскалации заболеваемости среди персонала на больничные с симптомами ушли только плюс-минус 20 человек, ковид где-то у половины. А прошлой осенью и в начале зимы 2021 года, в отсутствие вакцины, одномоментно болели свыше 200 человек, временами даже 250, - рассказал Вячеслав Коробка.

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