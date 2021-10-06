В Ростове вирусолог заявила о тяжелом протекании COVID-19 у людей с антителами

При коронавирусе понятия «защитный титр» пока не существует Фото: Иван МАКЕЕВ

Люди с высоким уровнем антител как и все остальные могут заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Такое заявление в эфире «Дон-ТР» сделала заведующая кафедры микробиологии и вирусологии №2 РостГМУ Галина Харсеева.

- Далеко не при всех инфекциях формируется иммунитет. Мы знаем массу примеров: дифтерия, полиомелит, грипп. Также и при коронавирусе понятия «защитный титр» пока не существует. Иногда даже наши некоторые коллеги говорят, что имеют антитела и ведут себя очень смело - не носят маски, не соблюдают соцдистанцию, а потом вдруг заболевают, и недомогание у них на фоне уровня антител протекает значительно тяжелее, - рассказала Галина Харсеева.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями также не следует легкомысленно относиться к иммунизации.

- Хроническая патология рассматривается не как противопоказание, а, напротив, как показание. Это может быть любая патология - аллергического плана, неврологическая, особенно опасен, конечно, сахарный диабет. У людей с такими заболеваниями инфекция вирусная и бактериальной природы будет протекать значительно чаще, - отметила Галина Харсеева.

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