В Ростове вирусолог заявила о тяжелом протекании COVID-19 у людей с антителами

При коронавирусе понятия «защитный титр» пока не существует
Фото: Иван МАКЕЕВ
Люди с высоким уровнем антител как и все остальные могут заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Такое заявление в эфире «Дон-ТР» сделала заведующая кафедры микробиологии и вирусологии №2 РостГМУ Галина Харсеева.
- Далеко не при всех инфекциях формируется иммунитет. Мы знаем массу примеров: дифтерия, полиомелит, грипп. Также и при коронавирусе понятия «защитный титр» пока не существует. Иногда даже наши некоторые коллеги говорят, что имеют антитела и ведут себя очень смело - не носят маски, не соблюдают соцдистанцию, а потом вдруг заболевают, и недомогание у них на фоне уровня антител протекает значительно тяжелее, - рассказала Галина Харсеева.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями также не следует легкомысленно относиться к иммунизации.
- Хроническая патология рассматривается не как противопоказание, а, напротив, как показание. Это может быть любая патология - аллергического плана, неврологическая, особенно опасен, конечно, сахарный диабет. У людей с такими заболеваниями инфекция вирусная и бактериальной природы будет протекать значительно чаще, - отметила Галина Харсеева.
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