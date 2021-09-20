Глава донского Минздрава рассказал, как сочетать вакцины от гриппа и COVID-19

В 2021 году планируют привить от гриппа около 60% населения Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Делать прививки от гриппа и COVID-19 жителям Ростовской области нужно с разрывом в 30 дней. Об этом в эфире «Дон-ТР» сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

- Необходимое условие - разрыв между прививками в районе 30 дней. Так рекомендуют наши врачи-иммунологи. Безусловно, вакцинация - это один из самых главных методов спасения жизней. Некоторые говорят, что люди все равно попадают в больницы. Да попадают, но практически никто из таких пациентов не оказывается в тяжелых условиях реанимации, - отметил Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения подчеркнул, что прививаться от гриппа следует в обязательном порядке.

- Безусловно, прививаться от гриппа необходимо. Сейчас мы говорим, что это привычная инфекция, но в начале XX века, например, это было совсем не так. Тогда грипп унес миллионы жизней. Он и сейчас остается опасной вирусной инфекцией с достаточно серьезными осложнениями. В 2021 году нам предстоит привить около 60% населения Ростовской области от гриппа, это почти 2 млн 400 тысяч человек, - рассказал Юрий Кобзев.

Регион уже получил два вида вакцины - «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс квадри» для детей, всего более 1 млн доз. Сейчас общего количества препаратов хватает для иммунизации более 50% жителей региона, подлежащих вакцинации.

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