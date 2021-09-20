Ростовский врач объяснила, что будет, если одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Обычно вакцина защищает от гриппа около года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове врач-эпидемиолог больницы №6 Елена Колесникова ответила на основные вопросы о прививках против гриппа. Также специалист рассказала, какие последствия могут ждать человека, если он одновременно заболеет не только уже привычным вирусом, но еще и COVID-19.

- В этом случае: болезнь будет протекать тяжелее, выше вероятность летального исхода, возможно потребуются реанимационные мероприятия, высока вероятность развития осложнений, - пояснила Елена Колесникова.

Медик также подчеркнула, что нельзя забывать об иммунизации против гриппа, особенно сейчас, с наступлением осени и холодов. Вакцинацию в первую очередь должны проходить дети, пожилые, беременные женщины, а также люди хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Именно эти группы тяжелее всего переносят заболевание.

Обычно вакцина защищает от гриппа около года. Противопоказанием может быть аллергия на куриный белок или обострение острых хронических заболеваний. При этом, по словам Елены Колесниковой, интервал между прививками от COVID-19 и гриппа должен быть не менее 1 месяца.

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