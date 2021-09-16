Прививку сделали уже 35 тысяч взрослых ростовчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове от гриппа привили уже почти 70 тысяч человек. Это более 35 тысяч взрослых и около 34 тысяч юных жителей города. Об этом сегодня, 16 сентября, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Для иммунизации взрослого населения используют «Совигрипп», детей прививают «Ультриксом квадри», - написал Алексей Логвиненко.

Всего в южной столице должны вакцинировать от гриппа более 700 тысяч человек. На сегодняшний день в наличии 319 тысяч доз необходимых для этого препаратов.

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