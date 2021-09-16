Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 12:54

В Ростове от гриппа привили уже почти 70 тысяч человек

Всего должны вакцинировать более 700 тысяч человек
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прививку сделали уже 35 тысяч взрослых ростовчан

Прививку сделали уже 35 тысяч взрослых ростовчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове от гриппа привили уже почти 70 тысяч человек. Это более 35 тысяч взрослых и около 34 тысяч юных жителей города. Об этом сегодня, 16 сентября, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Для иммунизации взрослого населения используют «Совигрипп», детей прививают «Ультриксом квадри», - написал Алексей Логвиненко.

Всего в южной столице должны вакцинировать от гриппа более 700 тысяч человек. На сегодняшний день в наличии 319 тысяч доз необходимых для этого препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина от гриппа для детей начала поступать в Ростовскую область

Всего в регионе должны привить 60% населения (подробности)

Роспотребнадзор: «Главной мишенью гриппа в Ростовской области будут дети»

Вакцинацию против вируса начнут уже в сентябре (подробности)