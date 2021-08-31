Роспотребнадзор: «Главной мишенью гриппа в Ростовской области будут дети»

В первую очередь нужно прививать детей, подчеркнул главный санврач Дона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября в нашей стране стартует прививочная кампания против гриппа. В ближайшее время вакцину получит и Ростовская область, сообщил глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Вакцина поступила уже в 41 регион, в ближайшее время ее доставят и в Ростовскую область. К тому моменту мы должны быть полностью готовы. Нужно активно и максимально быстро привить детей, именно они будут главной мишенью вируса гриппа, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Специалист также добавил, что разновидность H3N2 (гонконгский грипп) уже циркулирует на территории ряда регионов России. Сегодня же Евгений Ковалев рассказал, что регион уже прошел пик третьей волны коронавируса.

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