Уже 80% работников школ привились от COVID-19 в Ростовской области

Заболеваемость снижается благодаря иммунизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области уже почти 80% работников школ привились от COVID-19. Заболеваемость среди педагогов продолжает снижаться благодаря иммунизации, сообщил сегодня, 31 августа, на заседании оперштаба главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Заболеваемость в этой категории продолжает снижаться. За неделю среди сотрудников школ зарегистрировали всего 24 случая. Этому способствует охват иммунизации. Работники вакцинировались почти на 80% от общего числа сотрудников, а если брать переболевших, то эта цифра будет достигать 90%, - сообщил Евгений Ковалев.

Однако, по словам специалиста, уровень заболеваемости среди школьников все еще остается на уровне прошлой недели.

- Профилактику коронавируса нужно проводить в полном объеме, следует контролировать эту ситуацию. В первую очередь, нельзя допускать в учреждения детей с любыми признаками ОРВИ или кишечного расстройства, - порекомендовал Евгений Ковалев.

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