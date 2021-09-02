Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 13:25

Вакцина от гриппа для детей начала поступать в Ростовскую область

Всего в регионе должны привить 60% населения
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцинацию от гриппа начали с 1 сентября

Вакцинацию от гриппа начали с 1 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовскую область начала поступать вакцина от гриппа для иммунизации детей, сообщает управление Роспотребнадзора. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Всего в регионе от вируса должны привить 60% населения. Обязаны вакцинироваться не менее 75% работников, относящихся к группам риска, том числе речь идет о птицеводах, свиноводах и специалистах зоопарка.

- Сейчас начался оптимальный период для иммунизации. Не откладывайте поход к медикам. Помните, что защита от вируса возникает только через две недели с момента введения препарата, - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее главный санврач региона Евгений Ковалев сообщил, что разновидность H3N2 (гонконгский грипп) уже циркулирует на территории ряда регионов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор: «Главной мишенью гриппа в Ростовской области будут дети»

Вакцинацию против вируса начнут уже в сентябре (подробности)