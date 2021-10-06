В Ростове ревакцинацию прошли уже 7700 человек

Вакцины в донской столице достаточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове уже 7700 человек прошли ревакцинацию. Речь идет о повторном введении прививки спустя полгода, поясняют городские власти.

Сейчас записаться на ревакцинацию можно через портал государственных услуг или через медицинское учреждение. Всего в городе от COVID-19 привились уже более 580 тысяч человек.

Вакцины в донской столице пока достаточно. В наличии имеются более 81 тысячи доз «Cпутника V», причем почти 23 тысячи доз из указанного количества - «Спутник Лайт».

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