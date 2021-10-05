Уровень вакцинации от COVID-19 в Ростове составил 81,2%

Глава администрации назвал процент привитых от 900 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень вакцинации взрослого населения в Ростове составил уже 81,2%. Об этом сегодня, 5 октября, на планерном совещании сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Количество привитых людей составляет 81,2% от 900 тысяч человек - жителей Ростова-на-Дону. Если кто-то вакцинируется повторно, это уже не входит в статистику, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что загруженность ковидных коек в городе сейчас достигла 94%, в провизорных госпиталях занято 94,7% мест.

- За последнюю неделю мы открыли еще 100 дополнительных коек, также у нас есть возможность ввести еще около 100. Губернатор выделил Ростову деньги на дополнительные работы, связанные с кислородом в больницах, - сказал Алексей Логивненко.

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