Ситуация ухудшилась: в Ростовской области Роспотребнадзор расширил перечень людей, для которых вакцинация обязательна

Теперь вакцинация от ковида обязательна для курьеров, сотрудников турбизнеса и других категорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев внес изменения в постановление «Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан». Теперь круг лиц, которые вакцинироваться обязаны, расширился. Текст постановления опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

Теперь прививки от коронавируса стали обязательны для сотрудников сферы гостиничных услуг, курьеров и представителей службы доставки, в том числе стационарных пунктов выдачи, работников промышленного производства, а также волонтеров.

Руководителей предприятий обязали организовать для сотрудников вакцинацию первым компонентом прививки или однокомпонентной вакциной до 4 ноября, а вторым - до 1 декабря.

Также при регистрации случаев коронавируса в рабочем коллективе, руководителям рекомендуется отстранять от работы всех непривитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы.

Напомним, изменения в постановление главы регионального Роспотребнадзора вызваны ухудшением эпидситуации. В последнюю неделю ежедневно регистрируется более 500 новых заболевших ковидом.

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