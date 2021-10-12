Власти Ростовской области рассмотрят предложения о новых антиковидных мерах

Возможные изменения должны обсудить в течение недели. Фото: правительство РО

В Ростовской области Василий Голубев поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора о новых санитарных мерах. Возможные изменения в постановлении № 272 должны обсудить в течение недели, однако о введении локдауна речи пока не идет, сообщает сайт донского правительства.

- Каждый руководитель, сотрудник на своем месте должен проанализировать, что можно и нужно сделать, чтобы ситуация изменилась. Нужно детально рассмотреть меры по контролю за эпидобстановкой. Если ситуацию не переломить, придется вводить дополнительные ковидные ограничения, - предупредил Василий Голубев.

О новых шагах по усилению санитарных мер власти задумались после отчета главного санврача региона Евгения Ковалева. На заседании оперштаба специалист рассказал о крайне сложной обстановке. Стали чаще болеть дети, подростки и пожилые люди, а нагрузка в больницах превысила 90%. Сейчас рассматривают вопрос об открытии дополнительных госпиталей в шести муниципалитетах.

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Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев (подробности)