Пиковую смертность с начала пандемии выявили в Ростовской области

30% заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пиковые значения заболеваемости и смертности за весь период пандемии COVID-19 зафиксировали в Ростовской области. Об этом сегодня, 11 октября, на заседании оперштаба заявил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- На 40 неделе эпидпроцесс характеризуется нарастанием интенсивности с пиковыми за весь период пандемии суточными показателями заболеваемости и смертности. Все это происходит на фоне полного игнорирования санитарных мер. Темпы прироста привели к массовому заполнению госпиталей. И это на фоне значительного, по сравнению с предыдущей осенью, наращивания числа ковидных коек, - отметил Евгений Ковалев.

Эксперт добавил, что новые случаи сейчас выявляют во всех территориях региона. Максимальные показатели - в Ростове, городе Зверево, Донецке, в Боковском, Верхнедонском, Обливском, Милютинском районах. При этом, в Азове, Волгодонске и Зверево ожидается «крайне напряженная эпидситуация».

Также, по словам Евгения Ковалева, чаще болеть стали люди старше 65 лет, дети от 7 до 14 лет и подростки 15-17 лет. 30% заболевших приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рекордную смертность от COVID-19 зарегистрировали в августе в Ростовской области

Регион снова на первом месте по количеству умерших пациентов с новой инфекцией (подробности)