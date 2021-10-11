Рекордную смертность от COVID-19 зарегистрировали в августе в Ростовской области

Коронавирус стал основной причиной гибели 1641 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в августе смертность пациентов с коронавирусом достигла рекорда и составила 1643 случая. Это самый высокий показатель за восемь месяцев, в январе регистрировали 916 летальных исходов. Такие цифры приводит Росстат.

Так, судя по материалам, у 1641 умершего после вскрытия со 100-процентной вероятностью подтвердили новую инфекцию, именно стала основой причиной гибели. В других случаях вирус не оказал существенного воздействия на и так тяжелое состояние.

Сейчас Ростовская область снова вышла на первое место в ЮФО по числу смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. На втором месте - Краснодарский край, там в августе не смогли спасти 1527 человек.

Ранее из-за роста заболеваемости в донском регионе ввели новые санитарные ограничения. Также накануне главный санитарный врач области Евгений Ковалев расширил круг людей, подлежащих обязательной иммунизации. Теперь прививки обязательны для сотрудников гостиниц, курьеров, представителей службы доставки, работников промышленного производства, а также волонтеров.

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