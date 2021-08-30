На Дону в июле смертность пациентов с COVID-19 увеличилась до 720 случаев

Рост летальных случаев на Дону к июлю 2020 года составил 533,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в июле смертность пациентов с COVID-19 увеличилась до 720 случаев. Это почти в два раза превышает данные за предыдущий месяц, тогда скончался 321 инфицированный. Такие цифры приводит Росстат.

Так, судя по материалам, из 720 умерших вирус полностью подтвердился у 711. У одного из заболевших инфекция не оказала существенного воздействия итак тяжелое состояние. В 8 случаях коронавирус не был причиной летальной исхода.

Сейчас Ростовская область находится на втором месте в ЮФО по числу смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. На первом месте - Краснодарский край, там в июле не смогли спасти 800 человек.

Рост летальных случаев на Дону к такому же периоду прошлого года составил 533,3%. В мае этот показатель достигал 733,8%. В августе этого о рекордных потерях в стационарах сообщил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

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