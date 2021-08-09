В Ростовской области в июне резко снизилась смертность пациентов с COVID-19

Ростовская область сейчас вторая в ЮФО по количеству летальных исходов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в июне 2021 года до 321 случая снизилось количество смертей пациентов с COVID-19. Теперь регион второй в ЮФО, на первое место по числу летальных исходов вышел Краснодарский край. Об этом сообщает Росстат.

Так, в донском регионе из 321 случая в 319 вирус был точно идентифицирован и он стал основной причиной гибели. И только у 11 человек болезнь не была основной причиной смерти и не оказала никакого влияния на исход ситуации. К слову, на Кубани за июнь умерли 332 человека.

Ранее в Росстате высчитали, что по сравнению с маем прошлого года смертность от коронавируса в Ростовской области выросла на 733,8%. После этого уже в августе о рекордных потерях в стационарах сообщил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к утру 9 августа скончались еще 9 пациентов с коронавирусом

Речь идет о 7 женщинах и 2 мужчинах (подробности)