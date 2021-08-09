В Ростовской области скончались еще 9 пациентов с коронавирусом

Лечение в больницах на сегодняшний день получают 3904 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 9 умерших с COVID-19. Речь идет о 7 женщинах 59, 62, 69, 78, 80, 81, 89 лет, а также 2 мужчинах 68 и 87 лет. Информацию об этом сегодня, 9 августа, опубликовали на сайте донского правительства.

Известно, что у скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса с начала пандемии стали 5386 человека.

Лечение в больницах на сегодняшний день получают 3904 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 44 человека, на неинвазивной ИВЛ - 359. Ранее стало известно о рекордной смертности в стационарах региона.

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