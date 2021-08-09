Еще 478 случаев COVID-19 выявили в 53 территориях Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3904 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 478 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2709. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 195. На втором месте находится Сальский район, там 14 заболевших, в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске - по 10, в Аксайск районе, Батайске и Неклиновском районе - по 9.

По 8 случаев в Азовском, Багаевском, Боковском районах, Азове и в Константиновском районе, по 7 - в Верхнедонском районе, в городах Гуково и Зверево , Новошахтинске, Таганроге, Мясниковском, Песчанокопском и Тацинском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за прошедшие сутки подтвердили в Заветинском, Куйбышевском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

Среди новых заболевших 37,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65 лет, 14,4% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 6,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3904 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 44 человека, на неинвазивной ИВЛ - 359.

Кроме того, в регионе зарегистрировали еще 9 умерших с COVID-19. Это 7 женщин 59, 62, 69, 78, 80, 81, 89 лет, а также 2 мужчин 68 и 87 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса стали 5386 человека.

Сегодня же стало известно о том, что у главного врача Ростовской областной больницы выявили 10% поражения легких. Сейчас медик работает в режиме самоизоляции.

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