10% поражения легких выявили у главврача Ростовской областной больницы

Вячеслав Коробка рекомендовал жителям Дона сделать прививку как можно скорее. Фото: РОКБ

10-процентное поражение легких выявили у Вячеслава Коробки - главного врача Ростовской областной больницы. ПЦР-тест показал, что у медика нет коронавируса, но он все равно будет временно работать на самоизоляции из своего кабинета. Об этом стало известно сегодня, 9 августа.

- ПЦР-тест я сдал в субботу, как только ощутил повышенную температуру. Благодаря противовирусной терапии и проведенной чуть более трех месяцев назад ревакцинации «Спутником V», клинические проявления у меня держались всего сутки. К вечеру воскресенья температура была уже в норме, никаких недомоганий я больше не чувствовал. Результат ПЦР-теста тоже пришел отрицательный, однако компьютерная томография показала 10-процентное поражение легких по типу «матового стекла», поэтому ближайшие две недели я буду работать, находясь в самоизоляции, - рассказал Вячеслав Коробка.

При этом специалист подчеркнул, что остается сторонником вакцинации, особенно теперь, когда распространяется более агрессивный тип COVID-19 с «дельта»-мутацией.

- Я по-прежнему остаюсь сторонником сплошной вакцинации. Только так люди до сих пор побеждали абсолютно все угрожающие целым популяциям инфекции. При малой доле вакцинированных риск заболеть, даже будучи привитым, сохраняется всегда. Разработчики всех без исключения вакцин против ковида - и наши, и зарубежные, честно об этом заявляют в инструкциях к своим препаратам, - отметил Вячеслав Коробка.

Главный врач РОКБ напомнил, что защититься от коронавируса помогут также санитарные правила. Нужно обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

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